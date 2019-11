NordLB-Rettung bringt Sachsen-Anhalt in Zeitnot

Magdeburg. Die ausbleibende Entscheidung der EU-Kommission zu den Rettungsplänen für die Norddeutsche Landesbank bringt Sachsen-Anhalt in Zeitnot. Um noch in diesem Jahr die nötigen Gesetze zu verabschieden, muss der Landtag eine Sondersitzung einlegen, wie Finanzminister Michael Richter (CDU) sagte. Deswegen solle die Landtagswoche bereits am 16. Dezember beginnen und vier statt drei Tage dauern. Das hat am Dienstag auch das schwarz-rot-grüne Kabinett besprochen.

Geplant ist, dass Sachsen-Anhalt für die 3,6 Milliarden Euro schweren Rettungspläne 198 Millionen Euro beisteuert. Dafür will das Land einen neuen Kredit aufnehmen und die Schuldentilgung für ein Jahr aussetzen. Den Großteil der Hilfe schultert Niedersachsen als Haupteigentümer der Landesbank. Auch die Sparkassen sind beteiligt.

Die NordLB braucht nach Milliardenverlusten mit Schiffskrediten und höheren Auflagen der Bankenaufsicht bis zum Jahresende frisches Geld. Das Geld soll von den Eigentümern kommen. Dafür muss ein entsprechender Staatsvertrag unterschrieben und das benötigte Geld vom Landtag freigegeben werden. Zunächst muss die EU-Kommission allerdings noch prüfen, ob die Finanzspritze von Ländern und Sparkassen mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Die Entscheidung wird schon länger erwartet. Wann sie kommt, ist offen.