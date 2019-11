Urteile im Russenmafia-Prozess von Lüneburg rechtskräftig

Lüneburg/Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof hat die im Lüneburger Mammutprozess gegen Mitglieder der Russenmafia ergangenen Urteile im Wesentlichen bestätigt. Die Revisionen von vier Angeklagten wies das Gericht in Karlsruhe zurück, wie ein Sprecher des Lüneburger Landgerichts am Dienstag mitteilte. Damit ist das Urteil vom 7. Dezember 2017 für alle sechs Angeklagten rechtskräftig. Der Prozess war mit 196 Verhandlungstagen der längste und teuerste in der jüngeren Geschichte des Gerichts in Lüneburg.

Das Landgericht hatte die sechs Männer zu Haftstrafen von bis zu acht Jahren verurteilt, zwei von ihnen erhielten Bewährungsstrafen. Vier der Angeklagten sollten laut Anklage zu einer kriminellen Vereinigung gehören, die Teil einer größeren russisch-eurasischen Organisation sein soll, der Russenmafia "Diebe im Gesetz". Drei der Männer befand die Staatsschutzkammer der Bildung einer kriminellen Vereinigung für schuldig, sonst ging es um Betrug und Urkundenfälschung.

Drei der Männer waren laut Bundesgerichtshof Rädelsführer der im Raum Hannover tätigen Gruppierung. Das Gericht fasste die Schuldsprüche teilweise neu und reduzierte in einem Fall die verhängte Haftstrafe von vier auf dreieinhalb Jahre (Beschluss vom 17. Oktober 2019, Az.: 3 StR 570/18).

Die Männer sollen laut Anklage zwischen 2009 und 2014 einen Schaden von 450 000 Euro angerichtet haben. Über eine Scheinfirma wurden etwa Kopiergeräte, Gabelstapler und Zitrusfrüchte unterschlagen.