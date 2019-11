Warum ist dem Seehund im Winter nicht kalt?

Tönning. Die Tage werden kürzer, und der Winteranfang steht vor der Tür. Doch die Wildtiere im Wattenmeer brauchen keinen Schal und keine Mütze. "Für Seehunde und Kegelrobben spielt die Jahreszeit keine so entscheidende Rolle, denn die Temperaturunterschiede des Nordseewassers sind längst nicht so groß wie die der Luft", erklärte der Sprecher der Nationalparkverwaltung, Hendrik Brunckhorst. "Mit Ausnahme von extremen Eiswintern beträgt die Differenz im Mittel rund zehn Grad." Damit die Robbe sich auch bei Eiseskälte wohlfühlt, ist ihr Körper mit einer mehrere Zentimeter dicken Speckschicht isoliert - dem so genannten Blubber.