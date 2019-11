"Weser-Kurier": Ex-Nationalspieler Fritz wird Scouting-Chef

Bremen. Der frühere Fußball-Nationalspieler Clemens Fritz soll neuer Leiter der Scouting-Abteilung bei seinem langjährigen Verein Werder Bremen werden. Das berichtete der "Weser-Kurier" am Montag auf seiner Internetseite. Der 38 Jahre alte Fritz spielte von 2006 bis 2017 für Werder, wurde danach zum Ehrenspielführer ernannt und absolvierte ein Trainee-Programm im Management des Clubs. Als Leiter der Scouting-Abteilung soll er den zu Bayer Leverkusen gewechselten Tim Steidten ersetzen. Fritz wird in Bremen auch immer wieder als möglicher Nachfolger des Sport-Geschäftsführers Frank Baumann gehandelt, der nach eigenen Angaben in fünf bis sechs Jahren aufhören möchte.