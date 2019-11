Hannover. Das lange umstrittene neue Polizeigesetz in Niedersachsen wird trotz Einwänden aller Oppositionsparteien wohl nicht mehr vom Staatsgerichtshof auf mögliche rechtliche Mängel überprüft. Zwar reichte die AfD am Montag eine Verfassungsklage gegen das vor einem halben Jahr in Kraft getretene Gesetz ein, wie die Partei mitteilte. Sowohl die Grünen als auch die FDP lehnten allerdings eine Unterstützung der AfD-Klage grundsätzlich ab.

Diese wäre nötig gewesen, denn der Staatsgerichtshof behandelt eine solche eine Normenkontrollklage nur, wenn sich ihr mindestens ein Fünftel der Abgeordneten anschließt. Grüne und FDP kommen gemeinsam nicht auf diesen Anteil. Abgeordnete von SPD und CDU fanden sich für eine Klage gegen das von den eigenen Fraktionen abgestimmte Gesetz auch nicht bereit. Hauptkritikpunkte an dem lange diskutierten Gesetz sind der Umfang von Eingriffen in Freiheitsrechte der Bürger und erweiterte Befugnisse für die Polizei.

"Wir hoffen, dass FDP und Grüne ein Einsehen haben und über ihren Schatten springen", sagte der AfD-Abgeordnete Christopher Emden. Statt die AfD-Klage direkt zu unterstützen, könnten beide Parteien parallel eine eigene Klage auf den Weg bringen.

Beide Parteien erneuerten aber ihre Ablehnung. "Leider hat sich seitens der Abgeordneten von CDU und SPD bisher niemand bereit erklärt, die von uns gemeinsam mit den Grünen vorbereitete und angestrebte Normenkontrolle zu unterstützen", sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. "Dabei war und ist klar, dass es angesichts der zunehmenden Radikalisierung der AfD und der unzureichenden Distanzierung von rechtsradikalen Strömungen in der Partei keinen gemeinsamen Antrag mit der AfD-Fraktion geben kann und wird."

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel wies den AfD-Vorstoß ab, eine gemeinsame Klage habe nie zur Debatte gestanden: "Die jüngsten Radikalisierungen und verbalen Ausfälle dieser Partei bestärken uns in dieser Entscheidung." Umso bedauerlicher sei es, dass sich SPD und CDU einer verfassungsrechtlichen Überprüfung ihres Polizeigesetzes verweigerten. "Der Landesregierung und ihren Fraktionen mangelt es hier an Souveränität und Respekt vor den Kontrollrechten der Opposition." Dies schade der Demokratie und dem Ansehen einer von der Zahl der Mandate her übermächtigen großen Koalition.