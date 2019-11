Radfahrer wird in Bissendorf von Auto erfasst und stirbt

Bissendorf. Ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Sonntagnachmittag in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war auf der Straße mit dem Auto einer 70-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der 75-Jährige sei zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden - am Abend sei er dort gestorben.