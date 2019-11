Besucher kommen Vogelspinnen in Ausstellung ganz nah

Hannover. Zahlreiche Besucher haben sich in Hannover am Wochenende auf Tuchfühlung mit Vogelspinnen begeben: Bei der Riesenspinnen- und Insektenausstellung nutzten vor allem Eltern mit ihren Kindern die Gelegenheit, Insekten und Spinnen aus der Nähe zu betrachten und anzufassen. Die Stars der Ausstellung waren die Vogelspinnen, die einige Mutige auch in die Hand nahmen. So setzte sich ein Besucher zum Beispiel eine Rote Chile Vogelspinne (Grammostola rosea) auf sein Gesicht und ließ sich damit fotografieren. Die Ausstellung bietet auch Menschen mit einer Spinnenphobie an, unter Anleitung den Tieren näher zu kommen.

In Augenschein nehmen konnten tierfreundliche Besucher in den Terrarien auch Skorpione, einen Tausendfüßler, eine Gottesanbeterin, eine Samtschnecke, ein sogenanntes wandelndes Blatt sowie eine Totenkopfschabe, eine Harlekinkrabbe und ein Nashornkäfer.