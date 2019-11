Casteels, Schlager, Ginczek: Comebacks beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg. Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg haben an diesem Wochenende mehrere lange verletzte Spieler ihr Comeback gefeiert. Der Belgier Koen Casteels (Haarriss im Wadenbein) stand bereits am Samstag beim 2:0-Bundesliga-Erfolg bei Eintracht Frankfurt wieder 90 Minuten im Tor. Der Österreicher Xaver Schlager (Knöchelbruch) wurde in dieser Partie in der 87. Minute eingewechselt. Am Sonntag liefen dann der 12-Millionen-Euro-Einkauf Schlager und der seit der Saisonvorbereitung ausgefallene Daniel Ginczek (Rücken-OP) für die zweite Mannschaft des VfL in der Regionalliga Nord auf. Gegner ist der VfB Oldenburg.