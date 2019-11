Lehrerin erlebt bei Arktis-Expedition "surreale Momente"

Hannover. Friederike Krüger (28) ist in der Arktis mit Eisbären auf Tuchfühlung gegangen. Die Lehrerin aus Hannover war die ersten fünf Wochen bei der "Mosaic"-Expedition des Forschungsschiffes "Polarstern" in der Arktis mit dabei. Zusammen mit 150 Menschen war sie an Bord eines Begleitschiffes. "Auf einmal auf Eis zu treffen bis das Schiff schließlich komplett von Eis umringt ist und eine Eisbärenmutter mit ihrem Kind um das Schiff läuft - das war schon surreal", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Folgen des Klimawandels habe sie gesehen: "Das Eis war in einem relativ schlechten Zustand." Die "Polarstern" driftet ein Jahr durch das Nordpolarmeer - angedockt an eine Eisscholle, auf der Messungen gemacht werden, um den Einfluss des Klimawandels in der Arktis besser zu verstehen.