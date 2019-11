Kohfeldt fordert Mut in Werder-Krise

Bremen. Trainer Florian Kohfeldt hat nach der 1:2-Niederlage gegen Schalke 04 sehr kämpferisch auf die sportliche Krise von Werder Bremen reagiert. "Wir haben eine schwere Situation. Aber es wird extrem wichtig sein, jetzt Mut zu zeigen. Keiner wird hier weglaufen. Wir wollen dieser Situation mit besonders aktivem und aggressivem Fußball begegnen", sagte der 37-Jährige am Samstag nach dem achten sieglosen Spiel nacheinander in der Fußball-Bundesliga. "Wir haben uns jetzt leider für den schwierigen Weg entschieden. Aber dann gehen wir ihn halt. Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis." Am kommenden Wochenende tritt der Tabellen-13. im Nordduell beim VfL Wolfsburg an.