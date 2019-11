Bremen erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Bremen hat gemeinsam mit seiner südafrikanischen Partnerstadt Durban den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Kommunale Partnerschaften" erhalten. Gewürdigt wurde damit am Freitag das gemeinsame Engagement für Ressourcen- und Klimaschutz. Das Preisgeld in Höhe von 60 000 Euro teilen sich die beiden Städte. Sie wollen das Geld in Projekte für nachhaltige Entwicklung stecken.

Die Auszeichnung ist eine Initiative der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zusammen mit der Bundesregierung, der Allianz Umweltstiftung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung und anderen Organisationen. Bereits im Oktober hatte Osnabrück den Preis als "nachhaltigste Großstadt" erhalten, außerdem sind Aschaffenburg in Bayern und Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden.