Spiel mit drei Elfmetern: VfL Osnabrück punktet in Bochum

Bochum. Aufsteiger VfL Osnabrück hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtspunkt geholt. In einer Partie mit zwei verschossenen Elfmetern spielten die Niedersachsen am Freitagabend beim Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Bochum 1:1 (1:1). Danny Blum brachte die Gastgeber schon in der zweiten Minute in Führung. Niklas Schmidt glich für die Osnabrücker aber noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter aus (45.+2).

Für die Lila-Weißen war dies bereits der zweite Strafstoß, nachdem Marcos Alvarez schon in der 10. Minute am früheren Osnabrücker Manuel Riemann im Bochumer Tor gescheitert war. VfL-Schlussmann Philipp Kühn parierte dafür in der 64. Minute einen Handelfmeter von Silvere Ganvoula. Für die Osnabrücker war deshalb vor 3500 mitgereisten Fans noch mehr drin, da sie vor allem in der ersten Hälfte noch weitere Chancen wie einen Lattenschuss durch Schmidt hatten (32.).