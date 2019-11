Sponsorenlogo entfernt: Weiter Proteste gegen Stadionnamen

Bremen. Bei Werder Bremen haben sich die Fan-Proteste gegen den neuen Stadionnamen weiter verschärft. Vor dem Abschlusstraining zum Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) schnitten Anhänger in der Nacht zu Freitag das Logo des Stadionsponsors Wohninvest aus den Werbebannern rund um den Trainingsplatz. Nach einem Bericht des Internetportals deichstube.de reagierte der Fußball-Bundesligist darauf mit einer Anzeige gegen Unbekannt und mit einer scharfen Replik.

"Wir nehmen die Proteste und auch den Vandalismus am Trainingsplatz wahr", sagte Geschäftsführer Klaus Filbry am Freitag. "Uns war bewusst, dass es zu Protesten kommen kann und wir haben ja auch kritische Spruchbänder im Stadion zugelassen. Gewalt oder Sachbeschädigungen sind für uns aber nicht tolerabel." Teile der Bremer Fan-Szene protestieren bereits seit Monaten dagegen, dass Werder die Namensrechte am Weser-Stadion im Sommer an das schwäbische Immobilienunternehmen verkauft hat.