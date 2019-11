Trainer Kocak lässt Torhüterfrage offen: Erwartet "Herzblut"

Hannovers neuer Trainer Kenan Kocak hat von den 96-Spielern bei seinem Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 einen aufopferungsvollen Auftritt gefordert. "Leidenschaft und Herzblut - das möchte ich sehen, das erwarte ich", sagte der 38-Jährige am Freitag in Hannover. Ihm sei bewusst, dass nach rund einer Woche Arbeit mit dem Team noch nicht alle taktischen Abläufe funktionieren könnten. Einsatzwillen und eine gute Mentalität könne er aber erwarten.

Personell wollte sich der Nachfolger von Mirko Slomka nicht in die Karten schauen lassen. Er ließ offen, ob der frühere Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler oder Herausforderer Michael Esser am Montagabend zwischen den Pfosten steht. "Die Torhüter wissen noch nicht Bescheid", sagte Kocak und blieb auch bei der Frage nach einem möglichen Comeback des lange verletzten Linton Maina vage. "Ihm geht's gut und alles ist möglich", sagte Kocak über den 20 Jahre alten Offensivspieler.

Kocak war am 15. November als 96-Coach vorgestellt worden. Hannover hat in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen und wartet seit Anfang Oktober auf einen Sieg. "Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir da wieder rauskommen", sagte der Coach, der bis Oktober 2018 den SV Sandhausen trainiert hatte.