Seehofer begrüßt Urteil zu Abschiebung von Clan-Mitglied

Berlin/Bremen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Gerichtsentscheidung zur Abschiebung des illegal eingereisten libanesischen Clan-Mitgliedes Ibrahim Miri begrüßt. "Das ist ein großer Erfolg für die Durchsetzungsfähigkeit unseres Rechtsstaates", erklärte der CSU-Politiker am Freitag. Sein Ministerium werde nun alles dafür tun, um die Abschiebung so schnell wie möglich durchzuführen.

Das Verwaltungsgericht Bremen lehnte einen von Miris Anwalt gestellten Eilantrag am Freitag ab. Damit darf das Clan-Mitglied abgeschoben werden. Die Gerichtsentscheidung ist nicht anfechtbar. Der der in Abschiebehaft sitzende Miri könnte in sein Heimatland Libanon oder ein anderes Land gebracht werden.