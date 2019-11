Weil sichert Ostfriesland Unterstützung zu

Emden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Ostfriesland angesichts von Strukturproblemen die volle Unterstützung des Landes zugesichert. "Mir liegt Ostfriesland am Herzen", sagte Weil der "Emder Zeitung" vom Freitag. "Ostfriesland kann sich auf meine Unterstützung verlassen", betonte Weil. "Ich werde den jetzt beginnenden Entwicklungsprozess eng und engagiert begleiten und mich für eine Perspektive in dieser wichtigen Region unseres Landes einsetzen." Der Abbau von Jobs bei Enercon und die geplatzte Tesla-Ansiedlung treffen Ostfriesland hart. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte am Mittwoch einen Ostfrieslandplan zur Stärkung der Region angekündigt.

"Zunächst geht es um die Transformation der aktuell betroffenen Werke und um die Entwicklung möglichst konkreter Perspektiven für die vom Arbeitsplatzabbau bedrohten Menschen", sagte der Ministerpräsident der Zeitung in Emden. "Ein Ostfrieslandplan aber soll und muss deutlich darüber hinaus gehen." Die Region habe ein großes wirtschaftliches Potenzial. Unternehmen, Kammern, Kommunen und Gewerkschaften seien nun gefragt, sich an einen Tisch zu setzen und sich am gemeinsamen Engagement der Landesregierung und des Amtes für Regionale Landesentwicklung zu beteiligen.