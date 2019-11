Kapitän Nehrig fit für Antwerpens Braunschweig-Debüt

Braunschweigs neuer Trainer Marco Antwerpen kann bei seinem Debüt mit der Eintracht am Samstag gegen den Chemnitzer FC wieder auf Kapitän Bernd Nehrig bauen. "Bernd Nehrig ist fit und hat die ganze Woche trainiert", sagte der Coach des Fußball-Drittligisten am Freitag. "Wenn ein Spieler seines Kalibers fit ist, dann hat man ihn auch gerne auf dem Platz."

Mittelfeldspieler Nehrig war zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses länger ausgefallen und plagt sich schon die ganze Saison mit Verletzungen herum. Der 33-Jährige war zuletzt am 8. Spieltag beim 1:2 gegen Hansa Rostock auf dem Platz dabei.

Braunschweig holte aus den vergangenen acht Partien nur sieben Punkte und hatte sich am Sonntag von Trainer Christian Flüthmann getrennt. "In schwierigen Situationen braucht man routinierte Spieler, die vorangehen", sagte Antwerpen, der am Montag als Nachfolger von Flüthmann vorgestellt worden war.