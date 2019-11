McAllister bleibt Vize der Europäischen Volkspartei

Zagreb. Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister bleibt einer von zehn Vizepräsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP). Die Delegierten beim Parteikongress in Zagreb bestätigten Niedersachsens früheren Ministerpräsident am Donnerstag. McAllister sagte, die christdemokratische Parteienfamilie wolle treibende Kraft in Europa bleiben: "Auf den Klimawandel, die digitale Revolution und eine sich verändernde Weltlage sollte die EU gemeinsam und entschlossen reagieren."

Zum neuen EVP-Chef war am Mittwoch der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk gewählt worden. Er löst den Franzosen Joseph Daul ab, der in den Ruhestand geht.