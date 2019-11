Werder-Verteidiger Augustinsson vor Comeback

Bremen. Sechs Monate nach seiner Knieverletzung steht der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson bei Werder Bremen vor dem Saisondebüt. "Er ist ein Startelfkandidat, aber das heißt nicht, dass er auch von Anfang an spielt", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Es ist nicht der übliche Weg, dass er nach einer so langen Pause gleich beginnt. Das wäre sehr, sehr schnell", ergänzte Kohfeldt. "Aber er verfügt über ein enorm gutes athletisches Grundkonstrukt. Er wird nach 80 Minuten nicht pumpen."

Der 25 Jahre alte Augustinsson gehört zu den vielen Abwehrspielern, die sich bei Werder in den vergangenen Wochen und Monaten verletzt haben. Kapitän Niklas Moisander wird den Bremern auch am Samstag gegen Schalke fehlen. "Für das Wochenende ist er kein Thema. Danach schauen wir weiter", sagte Kohfeldt über seinen Abwehrchef.