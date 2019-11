Hannover testet den kostenlosen Nahverkehr

Hannover. Wer am Samstag vor dem ersten Advent seine Weihnachtseinkäufe in Hannover erledigen will, kann an dem Tag im kompletten Stadtgebiet kostenlos Bus und Bahn fahren. "Das ist ein Großversuch für Hannover", sagte ein Sprecher der Region Hannover am Montag. Mit der Aktion am 30. November solle getestet werden, ob ein kostenfreier öffentlicher Nahverkehr die Menschen tatsächlich zum Umsteigen bewegt. Busse und Stadtbahnen sollen an dem Tag in einem engeren Takt fahren, um das zusätzliche Passagieraufkommen zu bewältigen. In den vergangenen Jahren war es an den Adventswochenenden immer wieder zu Staus gekommen.

Nach Angaben des Sprechers sollen Zählungen und eine wissenschaftliche Begleitung der Aktion einen "handfesten Beleg" in der Diskussion rund um kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr oder ein Jahresticket für 365 Euro liefern. Für den Aktionstag gehe er von einem Ausfall von Einnahmen von rund 200 000 Euro aus, sagte der Sprecher.