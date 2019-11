Kuhherde bricht aus und läuft auf B436: Drei Tiere verendet

Wiesmoor. Drei Kühe sind in der Nacht zu Dienstag auf der Bundesstraße 436 verendet. Ein Lastwagen hatte die Tiere in Wiesmoor (Landkreis Aurich) angefahren und tödlich verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen sagte. Der Rest der ausgebrochenen Herde lief nach Polizeiangaben nach dem Unfall weg. Der Landwirt sei umgehend informiert worden. Er habe die Tiere mittlerweile eingefangen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.