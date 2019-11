Autofahrerin bei Unfall mit LKW lebensgefährlich verletzt

Nordhorn. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag in Nordhorn bei einem Wendemanöver mit einem Lastwagen zusammengekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr habe sie aus dem Wrack befreien müssen, teilte die Polizei mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr 16 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Frau hatte zuvor versucht, auf der Bundesstraße 213 zu wenden. Dabei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Lastwagen, der in die Fahrerseite ihres Wagens fuhr. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.