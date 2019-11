Duales Studium: In Niedersachsen und Bremen Nischenangebot

Hannover/Bremen. Das duale Studium, bei dem Studierende parallel an einer Hochschule und in einem Unternehmen lernen, ist in Niedersachsen und Bremen trotz wachsender Nachfrage noch ein Nischenangebot. Das hat eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ergeben. Unter allen Studienanfängern betrug der Anteil in einem dualen Studium 2017 demnach in Niedersachsen 2,2 und in Bremen 0,7 Prozent. 2009 betrug der Anteil in Niedersachsen 1,4 und in Bremen ein Prozent. Bundesweit lag der Anteil 2017 bei 5,3 Prozent, aktuellere Daten lagen der Untersuchung nicht zugrunde.

Entscheidend für die Zahl der Studenten in einem dualen Studium ist die Anzahl an Unternehmen, die in diese Form der Nachwuchsbildung investieren. Führend ist dabei nach der Studie Baden-Württemberg mit rund 4500 Unternehmen, die sich im dualen Studium engagieren. Dagegen sind es in Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen nicht einmal 100 Betriebe. In Niedersachsen gibt es 113 duale Studiengänge, in der Mehrzahl in den Ingenieurwissenschaften, den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie im Gesundheitswesen.