Kellerbrand: Eine Verletzte

Helmstedt. Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Helmstedt ist eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Die Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus, Brandermittler sollten sich den Ort im Laufe des Tages ansehen. Ein Bewohner hatte den Angaben zufolge am späten Sonntagabend das Feuer an zwei Stellen in dem Keller bemerkt, die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.