Trübes und regnerisches Wetter in Niedersachsen und Bremen

Hannover. In Niedersachsen und Bremen startet der Tag nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienst(DWD) gebietsweise mit Nebel - tagsüber bleibt es trüb, wobei Regen oder Sprühregen auftreten kann. Die Temperaturen liegen bei bis zu neun Grad. An der Nordsee können Windböen und teilweise sogar stürmische Böen auftreten, wie ein DWD-Sprecher am Montag sagte.

In der Nacht zum Dienstag kommen laut DWD Regenwolken hervor und die Temperaturen können auf ein Grad sinken. An der Nordsee können stürmische Böen auftreten - auch im Binnenland. Im Oberharz kann es ab 800 Meter schneien und glatt werden.