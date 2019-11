Berlin. Rekordmeister Spandau 04 leistet sich in der Deutschen Wasserball-Liga weiter keinen Ausrutscher. Die Berliner gewannen am Samstag mit 16:7 (5:2,4:3,3:1,4:1) gegen die White Sharks Hannover und festigten mit dem fünften Sieg im fünften Ligaspiel die Tabellenführung. Ohne die Stammkräfte Stefan Pjesivac, Ben Reibel und Kapitän Marko Stamm begnügte sich der Gastgeber in der Schwimmhalle Schöneberg mit einem glanzlosen Arbeitserfolg. Die Niedersachsen waren vor der Partie ebenfalls noch verlustpunktfrei, hatten aber erst zwei Spiele absolviert.

Spandau tat sich schwer, den Spielrhythmus zu finden, geriet aber nie in ernsthafte Probleme und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Beste Torschützen für die Wasserfreunde waren Mateo Cuk (4), Dmitri Kholod, Marin Restovic (je 3) und Tiberiu Negrean (2). Mit 10:0-Punkten führt Spandau in der Tabelle vor Waspo Hannover, das beim OSC Potsdam mit 21:12 (5:3,5:3,6:3,5:3) gewann, und dem ASC Duisburg. Die beiden Verfolger haben bislang jeweils eine Niederlage kassiert.

Potsdam gewann am Sonntag gegen die White Sharks Hannover mit 9:8 (4:2,1:3,3:2,1:1) und hält als Tabellenvierter Anschluss an das Führungstrio. Den Siegtreffer für den Gastgeber erzielte Lukas Küppers mit seinem dritten Tor 56 Sekunden vor Endeder Partie.