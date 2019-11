Champagner-Diebstahl mit Trick geht schief

Salzgitter. Unter ihrer Kleidung wollten zwei Männer in Salzgitter Champagner im Wert von etwa 466 Euro aus einem Supermarkt schmuggeln. Hierzu habe der eine Beschuldigte am Samstag eine selbst angefertigte "Aufnahmevorrichtung" getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gemeinsam sei es ihnen gelungen, neun Flaschen zu verstecken, dabei wurden sie allerdings von einem Mitarbeiter beobachtet und nach dem Passieren der Kasse angesprochen. Gegen die 30 und 47 Jahre alten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls eingeleitet.