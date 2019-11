Neue Agentur soll Autobranche beim Strukturwandel helfen

Hannover. Eine neue Agentur soll Fahrzeughersteller und Zulieferer in Niedersachsen beim Strukturwandel unterstützen. Die Einrichtung solle niedersächsische Interessen auch international vertreten, kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) an. Ziel sei eine starke, international profilierte Automobilwirtschaft in Norddeutschland. Die "Automotive Agentur Niedersachsen" werde mittelständische Automobilzulieferer bei Aufbau und Pflege von Netzwerken aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden unterstützen. Der Start ist Anfang 2020 geplant.

"Alternative Antriebe, autonomes Fahren und die Sharing-Ökonomie verändern Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle total", begründete der Minister den Vorstoß. Mit rund 250 000 Beschäftigten in der Fahrzeugherstellung und der Zulieferbranche gilt die Automobilindustrie als größter industrieller Arbeitgeber in Niedersachsen.

Die Ressortchefs der Länder Bremen, Hamburg und Niedersachsen hatten Anfang November eine Kooperationsvereinbarung für eine Norddeutsche Automotive Allianz unterzeichnet. Darin wollen die Partner nach weiteren Angaben ihre Wirtschaftsförderung vernetzen und gute Rahmenbedingungen für die Transformation der Automobilwirtschaft schaffen. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des norddeutschen Raums soll als Standort der Automobil- und Mobilitätswirtschaft ausgebaut werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Schaffung und Sicherung zukunftsfähiger und qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze.