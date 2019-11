Medien: Land will Drohnen-Warnsystem für Gefängnisse testen

Osnabrück. Niedersachsen will einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge ein Drohnen-Warnsystem für Gefängnisse ausprobieren. Es sei ein Test in mehreren Gefängnissen im Land geplant, sagte ein Sprecher des Justizministeriums Zeitung" (Samstag). "Danach soll entschieden werden, ob weitere Geräte beschafft werden." Es laufe eine Ausschreibung für eine Anlage, die Wachleute bei illegalen Flügen warnen soll. 2019 hatte es nach Angaben des Ministeriums bereits fünf illegale Drohnenüberflüge gegeben. 2018 waren es vier.

Drohnen gelten als ernstes Problem für den Strafvollzug, weil mit ihnen Drogen, Waffen oder Ausbruchswerkzeug in die Gefängnisse gebracht werden können. In Hamburg war bereits vor fünf Jahren eine Drohne mit Drogen und Handys im Innenhof einer Haftanstalt entdeckt worden. Auch in Baden-Württemberg hatten Kriminelle versucht, Handys mit so einem Fluggerät in ein Gefängnis zu bringen - die Drohne stürzte aber vor der Mauer ab.