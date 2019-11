41-Jähriger tot aufgefunden: Polizei vermutet Tötungsdelikt

Osnabrück. Ein 41 Jahre alter Mann aus Hasbergen im Kreis Osnabrück ist am frühen Donnerstagmorgen Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Opfer sei offensichtlich infolge von Gewalteinwirkung ums Leben gekommen, hieß es in der Mitteilung weiter. Eine Zeugin hatte einen leblosen Menschen im Treppenhaus entdeckt und der Polizei gemeldet. Sie berichtete von einem vorangegangenen Streit. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Ermittlungen dauern an.