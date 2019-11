Verteidiger Gugganig fällt beim VfL Osnabrück länger aus

Osnabrück. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück muss längere Zeit auf Lukas Gugganig verzichten. Der Innenverteidiger fällt wegen eines ausgeprägten Knochenmarködems im Schienbeinkopf und einer Innenbandzerrung aus und wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Gugganig hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim 1:0 gegen den VfB Stuttgart zugezogen. Fehlen wird auch Stürmer Kevin Friesenbichler wegen einer Meniskusverletzung. Torwart Nils Körber und Abwehrspieler Joost van Aken sind dagegen wieder im Training.