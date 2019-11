Fahrradfahrer mit Drogen im Gepäck erwischt

Parchim. Bei der Kontrolle eine Radfahrers in Parchim ist die Polizei gleich mehrfach fündig geworden. Der 34-Jährige hatte etwa 150 Gramm Rauschgift in seinem Rucksack, darunter rund 130 Gramm Marihuana, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Außerdem stellten die Polizisten bei der Überprüfung am späten Dienstagabend verschiedene Drogenutensilien sowie ein Messer sicher. Der aus der Region stammende Mann sei bereits wegen ähnlicher Drogendelikte und anderer Straftaten polizeibekannt, hieß es. Aufgefallen sei er den Beamten, weil er zum Zeitpunkt der Kontrolle sichtbar unter Drogeneinfluss gestanden habe.