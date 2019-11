Wachsende Zahl von Islamisten taucht im Internet ab

Hannover. Die wachsende islamistische Szene in Niedersachsen zieht sich nach Erkenntnis des Innenministeriums zunehmend in Hinterzimmer und das Internet zurück. Offizielle Anlaufstellen wie Moscheen oder Prediger verlieren an Bedeutung, wie Innenstaatssekretär Stephan Manke am Mittwoch in Hannover sagte. Dabei habe der Druck der Sicherheitsbehörden dafür gesorgt, dass der Zulauf zu islamistischen Netzwerken nachgelassen hat. In den vergangenen Monaten stieg die Zahl der Salafisten nach Angaben des Verfassungsschutzes auf 900, nachdem er lange bei 880 stagniert hatte.

Zu einer Herausforderung für die Behörden werde die nachwachsende Generation von Islamisten, dabei handele es sich um die Kinder schon vor Jahren zum Salafismus gestoßener junger Leute, sagte Manke bei der Jahrestagung der Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen. Einzelne Kinder und Jugendliche würden inzwischen in Kindergärten und Schulen auffällig. Um diese kümmert sich die Kompetenzstelle, in der die Sicherheitsbehörden mit Jugendämtern, Pädagogen und Beratungsstellen zusammenarbeiten.