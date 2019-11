Bundespolizei fährt Großeinsatz gegen kriminelle Schleuser

Osnabrück/Bremen. 510 Bundespolizisten haben am Mittwoch zahlreiche Wohnungen und Gewerbeobjekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Die Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück richte sich gegen das Einschleusen von Ausländern aus dem osteuropäischen Raum, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover. Gegen einen Verdächtigen sei Haftbefehl beantragt worden. Die Durchsuchungen beträfen die Länder Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Weitere Informationen sollten im Laufe des Tages bekannt werden.