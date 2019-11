Lagerhallenkomplex brenn: Rund halbe Million Euro Schaden

Hatten. In Hatten ist am Dienstagabend ein Lagerhallenkomplex abgebrannt. Primär sei die Lagerhalle eines Reifen- und Autozentrums betroffen gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bis in die späte Nacht war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Halle sei einsturzgefährdet, die Schadenshöhe liege nach ersten Schätzungen bei rund einer halben Million Euro. Umliegende Wohn- und Firmengebäude waren zwischenzeitig wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert worden. Für Fahrer auf der unweit entfernte Autobahn 29 kam es nach Polizeiangaben kurzzeitig zu geringen Sichteinschränkungen. Die Brandursache blieb zunächst offen.