Rasta Vechta verliert Champions-League-Partie gegen Bandirma

Vechta. Rasta Vechta hat im fünften Spiel der Basketball-Champions-League die zweite Niederlage kassiert. Das Team von BBL-Trainer des Jahres Pedro Calles verlor sein Heimspiel am Dienstagabend gegen Bandirma B.I.K. aus der Türkei mit 73:81 (37:39). Top-Scorer bei Vechta war Steve Vasturia mit 19 Punkten, beim Tabellenfünften der türkischen Liga zeigte sich Tyler Kalinoski mit 20 Zählern am treffsichersten.

Die Niedersachsen, die zum ersten Mal in ihrer Clubhistorie in einem internationalen Wettbewerb antreten, belegen in Gruppe B des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs weiterhin Platz drei. Die ersten vier Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale.