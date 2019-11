Seniorin bei Feuer auf Bauernhof verletzt

Simander. Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist eine Seniorin verletzt worden. Das Feuer brach am Montag in Simander aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die 89-jährige Bewohnerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr erlitt sie eine Rauchgasvergiftung. Mehreren Feuerwehren gelang es nach Angaben des Kreisbrandmeisters, ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus zu verhindern. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. An dem betroffenen Nebengebäude soll nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von rund 130 000 Euro entstanden sein. Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht.