Verfassungsschützer wegen versuchter Erpressung vor Gericht

Hannover. Ein Verfassungsschutz-Mitarbeiter in Hannover, der mit erfundenen Vorwürfen sexueller Belästigung versucht haben soll, seinen Vorgesetzten zu erpressen, kommt Anfang Dezember vor Gericht. Im August 2018 soll der 42-Jährige eine anonyme Drohnachricht per Handy an seinen Chef geschickt haben, wie das Amtsgericht am Dienstag mitteilte. Damit wollte er erzwingen, wie zuvor seinen Dienstwagen auch für die Fahrt nach Hause und zurück nutzen zu dürfen. Ansonsten werde er den Innenminister über erfundene Fälle sexueller Belästigung durch den Vorgesetzten informieren.

Als der Verfassungsschützer seinen Chef tatsächlich beim Ministerium wegen einer angeblichen Affäre mit einer ehemaligen Kollegin anschwärzte, rückte die Polizei bei ihm an. Dabei stießen die Fahnder auf seinem privaten Handy auf Kinderpornos. Außerdem fanden sie Pistolenmunition. Drei Mal soll der Fahnder bei Observationen zudem auch fremden Menschen seinen Standort verraten und die Einsätze damit gefährdet haben. Auch wegen dieser Vorwürfe muss der Mann sich verantworten.

Wegen des Strafverfahrens wurde der Verfassungsschützer bereits vor einem Jahr vorläufig aus dem Dienst enthoben. Disziplinarrechtliche Maßnahmen wurden bis zu einem Gerichtsentscheid ausgesetzt. Der Fall hatte bei seinem Bekanntwerden im April für Kritik in der Landespolitik gesorgt. Monatelang sei der zuständige Landtagsausschuss nicht informiert worden. Wie sich zeigte, war die damalige Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger frühzeitig über den Fall informiert.