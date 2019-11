Weil gratuliert neuem Oberbürgermeister von Hannover

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat dem neuen Oberbürgermeister von Hannover, dem Grünen Belit Onay, gratuliert. "Ich kenne ihn aus der gemeinsamen Arbeit im hannoverschen Rat und im niedersächsischen Landtag und bin sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden", sagte der SPD-Politiker, der bis 2013 selbst das OB-Amt in der Stadt innehatte. "Dass ein Politiker mit türkischen Wurzeln Oberbürgermeister der größten Stadt Niedersachsens wird, ist im Übrigen ein gutes Zeichen für das Miteinander in unserem Land." Der türkischstämmige Onay ist bundesweit der erste Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund in einer Landeshauptstadt.

Onay hatte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 52,9 Prozent gegen den CDU-Bewerber Eckhard Scholz durchgesetzt, der auf 47,1 Prozent der Stimmen kam. Hannover ist damit nach Freiburg, Darmstadt und Stuttgart die vierte Großstadt, in der ein Grüner zum Oberbürgermeister aufrückt. Zugleich stellt die SPD damit erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt.