Frost, Nebel, Schauer: Das Wetter wird wechselhaft

Hannover/Bremen. Zum Wochenstart wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen wechselhafter. Der Montag beginnt frostig und mit viel Nebel, eventuell auch Reifglätte. "Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wird es zunächst sonnig", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag. Die Temperaturen liegen bei sechs bis neun Grad. Von der Nordsee ziehen dann aber Wolken auf. In der Nacht zum Dienstag beginnt es bis zur Mitte Niedersachsens zu regnen und der Wind frischt auf, an der Nordsee gibt es Sturmböen.

Der Dienstag wird wechselhaft mit Schauern und eventuell Gewittern. Die Temperaturen liegen wie am Montag bei sechs bis neun Grad. Es weht ein frischer Wind, an der Küste gibt es zunächst noch Sturmböen, die dann aber abnehmen.

Die Nacht zum Mittwoch wird milder und bleibt weitestgehend frostfrei. Die Sonne zeigt sich am Mittwoch selten, es gibt einige Schauer und die Temperaturen liegen bei rund sieben Grad. An der Küste weht ein frischer bis starker Wind.