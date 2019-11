83-Jährige wird auf A1 bewusstlos: Auto überschlägt sich

Cappeln. Eine 83 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Autobahn 1 am Steuer bewusstlos geworden und verunglückt. Die Seniorin kam am Sonntag bei Cappeln im Landkreis Cloppenburg von der Fahrbahn ab und geriet in eine Parkplatzeinfahrt, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde das Fahrzeug über die Schutzplanken katapultiert, rammte eine Straßenlaterne, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Seniorin, die allein im Fahrzeug war, wurde von Ersthelfern wiederbelebt und kam mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus.