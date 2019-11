Bremen. Der langjährige Bremer Bildungssenator Moritz Thape ist tot. Thape, der als dienstältester sozialdemokratischer Kultusminister in der Bundesrepublik galt, starb am Freitag im Alter von 99 Jahren nach kurzer Krankheit, wie der Bremer Senat am Sonntag mitteilte. Dem Senat habe er 20 Jahre lang angehört. "Moritz Thape war eine herausragende Persönlichkeit. Er hat viel für unser Land geleistet und als Bildungs- und Wissenschaftssenator seine Überzeugungen genauso konsequent vertreten wie anschließend als Finanzsenator", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. "Ich habe Moritz Thape als Menschen und als überzeugten Sozialdemokraten außerordentlich geschätzt."

Thape war den Angaben zufolge von 1965 bis 1975 Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, von 1975 bis 1979 Senator für Bildung und von 1979 bis 1985 Senator für Finanzen und gleichzeitig stellvertretender Regierungschef Bremens. In seine Amtszeit als Kultussenator fiel beispielsweise die Gründung der Bremer Universität.

Der Politiker habe in hartnäckigen und zähen Verhandlungen durchgesetzt, die Bildungspolitik stärker ins Zentrum des politischen Lebens zu rücken. Mit Blick auf die Universität sagte er einmal: "Für die Bremer Universität habe ich so viel Prügel bekommen, dass ich mir ihre Gründung als Lob anrechne." Die Hochschule feierte im Oktober 2011 ihr 40-jähriges Bestehen.

Thape wurde am 19. Februar 1920 in Zürich geboren. Nach dem Besuch von Volks- und Oberschule sowie einer Maschinenschlosserlehre besuchte er eine Ingenieurschule. 1940 wurde er von der Gestapo verhaftet und erhielt ein Studienverbot wegen "politischer Unzuverlässigkeit" - Thape hatte laut Senat aus seiner Ablehnung des NS-Regimes keinen Hehl gemacht. 1948 geriet er als Journalist in Halle/Saale in Konflikt mit der sowjetischen Militärdiktatur. Er floh in die damalige britische Besatzungszone. Von 1955 bis 1965 leitete er als Chefredakteur die "Bremer Bürgerzeitung". Von 1962 bis 1972 war er Landesvorsitzender der Bremer SPD.