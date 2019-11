Brennender Traktor stoppt Zug

Bunde. Ein brennender Traktor hat einen Personenzug im Landkreis Leer gestoppt. Der Treckerfahrer hatte sein mit Mist geladenes Gespann direkt hinter einem Bahnübergang in Bunde an den Gleisen angehalten, als er ein Feuer bemerkte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er konnte das Fahrzeug am Samstag rechtzeitig verlassen, die Flammen schlugen bereits gegen die Scheibe. Der Triebwagenführer des herannahenden Personenzugs erkannte die Gefahr, bremste und blieb vor dem brennenden Gespann stehen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Zug fuhr im Schritttempo an dem ausgebrannten Gespann vorbei. Alle weiteren Züge wurden angewiesen, ebenfalls langsam zu fahren.