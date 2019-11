Haseloff: Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich

Marienborn. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am 30. Jahrestag des Mauerfalls zur Wertschätzung von Freiheit und Demokratie aufgerufen. Bei den Feiern am ehemaligen deutsch-deutschen Grenzübergang Marienborn sagte der Regierungschef am Samstag: "Freiheit und Demokratie sind keine Selbstverständlichkeiten." Die Demokratie sei eine große zivilisatorische Errungenschaft der Geschichte. "Uns dessen stets bewusst zu sein, sind wir den Opfern von Mauer, Stacheldraht und Diktatur schuldig", erklärte Haseloff.

In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn an der A2 (Hannover-Berlin) feierten Sachsen-Anhalt und Niedersachsen am Samstag gemeinsam die Grenzöffnung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hob die Bedeutung der Arbeit der Gedenkstätten und die wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung der SED-Diktatur hervor. Beides sei wichtig gegen Geschichtsklitterung und Legendenbildung. Umfragen zeigten teils erhebliches Unwissen, beklagte Grütters.

Die Kulturstaatsministerin hatte zuvor mit den beiden Ministerpräsidenten Haseloff und Stephan Weil (SPD) ein neues Besucher-Informationssystem auf dem Gelände der ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergangsstelle eröffnet. Große, begehbare Informationselemente - sogenannte Zeitschleusen - bieten den Gästen mit Bildern und kurzen Texten Einordnung des historischen Ortes. Der Erklärungsbedarf ist 30 Jahre nach der Grenzöffnung gewachsen. Künftig sind auch die Wechselstelle der DDR-Staatsbank sowie eine Passkontrollbaracke täglich für individuelle Besuche geöffnet. "Marienborn lässt niemanden gleichgültig zurück", betonte Haseloff.