Autofahrerin nach Unfall in Lebensgefahr

Emlichheim. Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wagen in Emlichheim (Kreis Grafschaft Bentheim) lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Unfall am Freitag war ein niederländisches Auto frontal in die Fahrerseite des Wagens der 57-Jährigen gefahren. Nach Polizeiangaben vom Samstag wurden die Beifahrerin sowie die Fahrerin des zweiten Wagens und ihr fünfjähriges Kind leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.