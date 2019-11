Misshandlungsvorwurf: Heimleiter weiter in U-Haft

Hannover. Der deutsche Leiter eines Kinderheims in Rumänien bleibt nach Misshandlungsvorwürfen weiter in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Bukarest habe die U-Haft bis Ende November verlängert, sagte der Rechtsanwalt des Mannes am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Gegen diese Entscheidung werde Berufung eingelegt. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet, dass der Mann ebenso wie zwei Mitarbeiter länger in Haft bleiben müsse.

Ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover sagte, der Großteil der aus Niedersachsen stammenden Jugendlichen sei mittlerweile zurückgeholt worden. Etwa drei bis vier Jugendliche, die in ihren Pflegefamilien in Rumänien bleiben wollten, seien aber noch dort.

Das Land Niedersachsen will mit einer Initiative im Bundesrat den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Heimen verbessern. So soll es bei Kooperationen mit Heimen im Ausland künftig halbjährliche Gespräche vor Ort und in Anwesenheit der Jugendlichen geben.

Bei einer Razzia in der Einrichtung in Rumänien waren Ende August der deutsche Leiter und vier Rumänen festgenommen worden, weil sie die Teenager ausgebeutet haben sollen.