Bündnis informiert über Proteste gegen AfD-Parteitag

Braunschweig. Mehrere Organisationen planen während des Bundesparteitags der AfD Ende November in Braunschweig Gegenveranstaltungen. Heute wollen unter anderen das "Bündnis gegen Rechts" und die Gewerkschaft Verdi über Demonstrationen und Kundgebungen rund um den Parteitag informieren. Nach Angaben der Stadt sind mehrere Versammlungen und Kundgebungen mit jeweils mehreren Hundert Teilnehmern angemeldet.

Die AfD hält ihren 10. Bundesparteitag vom 30. November bis 1. Dezember in Braunschweig ab. Laut einem Parteisprecher werden bis zu 600 Delegierte erwartet. Der Schwerpunkt liege auf der Wahl eines neuen Vorstands. In die Debatte um den geplanten Parteitag hatte sich zuletzt auch der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns eingeschaltet. "Führende Vertreter der Partei haben sich zunehmend in einer Weise geäußert, die von völkischem Denken, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geprägt ist", sagte Meyns.