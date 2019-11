Engpass an Autobahn 27 soll bis Ende 2020 verschwinden

Bremen. Der Engpass an der Lesumbrücke der Autobahn 27 von Bremen nach Cuxhaven soll bis Ende 2020 beseitigt werden. Der marode Westteil der Brücke solle verstärkt werden, damit in beide Richtungen wieder drei Spuren zur Verfügung stehen, sagte die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Donnerstag. Die Autobahnbrücke über den Fluss Lesum ist die wichtigste Verbindung zu den nördlichen Stadtteilen von Bremen, nach Bremerhaven und Cuxhaven. Derzeit wird der Verkehr eingeengt mit zwei Fahrspuren in jeder Richtung über den östlichen Teil der Brücke geführt. Das verursacht längere Fahrzeiten und häufig auch Staus.