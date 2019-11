75-Jähriger wird von Straßenbahn mitgeschleift und verletzt

Ein 75 Jahre alter Mann ist in Hannover von einem Bahnsteig gestürzt und von einer einfahrenden Straßenbahn schwer verletzt worden. Die Stadtbahn schleifte den Rentner etwa 30 Meter mit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein rechter Arm sei zwischen Bahn und Bahnsteig geraten. Der 75-Jährige sei aus zunächst unbekannten Gründen ins Taumeln geraten, als er am Mittwochabend auf dem Bahnsteig unterwegs war. Rettungskräfte brachten den Mann wegen seiner schweren Armverletzungen in eine Klinik.