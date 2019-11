Grüne regen Minister-Carsharing mit E-Autos an

Hannover. Die Grünen schlagen zur Modernisierung des überwiegend aus Dieselautos bestehenden Fuhrparks der Landesregierung in Niedersachsen einen gemeinsamen Pool an E-Autos vor. "Es ist nicht vermittelbar, dass Kabinettsmitglieder auch bei kürzesten Strecken mit Dieselkarossen der Oberklasse vorfahren", kritisierte der Grünen-Verkehrspolitiker Detlev Schulz-Hendel am Donnerstag in Hannover und fragte: "Wie wäre es, für alle Ministerien einen gemeinsamen Fahrzeugpool mit E-Autos anzuschaffen, die für alle Fahrten mit E-Reichweite eingesetzt werden?"

Mit wenig Aufwand könne die Regierung so schnell eine Vorreiterrolle übernehmen. "Alles Reden über mehr Klimaschutz und den dringend erforderlichen Wandel in der Automobilbranche nützt nichts, wenn nicht danach gehandelt wird", sagte Schulz-Hendel.

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hatte ergeben, dass 10 der 11 Regierungsmitglieder Diesel fahren, darunter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Ein E-Auto steht bisher lediglich Umweltminister Olaf Lies (SPD) als Zweitwagen für Kurzstrecken zur Verfügung.

Schulz-Hendel forderte zudem einen kompletten Verzicht der Regierung auf Inlandsflüge. Das sei "sofort und problemlos" möglich, da die Bahn in der Regel eine hervorragende Alternative sei. Entsprechende Leitlinien für Dienstwagen und Dienstreisen könnten auch für den Landtag übernommen werden, regte der Grünen-Abgeordnete an. Im laufenden Jahr gab es bis Mitte Oktober vier Inlandsflüge des Kabinetts.